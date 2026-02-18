Рейтинг@Mail.ru
Минтранс сообщил об изменениях в работе аэропортов из-за снегопада - РИА Новости, 18.02.2026
23:26 18.02.2026
Минтранс сообщил об изменениях в работе аэропортов из-за снегопада
Минтранс сообщил об изменениях в работе аэропортов из-за снегопада
Снегопад в четверг в Москве вызовет корректировки в работе аэропортов, в "Шереметьево" взлетно-посадочные операции будут ограничены, что повлияет на расписание... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:26:00+03:00
2026-02-18T23:26:00+03:00
москва
Минтранс сообщил об изменениях в работе аэропортов из-за снегопада

Минтранс: снегопад в четверг в Москве вызовет корректировки в работе аэропортов

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Самолеты в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Снегопад в четверг в Москве вызовет корректировки в работе аэропортов, в "Шереметьево" взлетно-посадочные операции будут ограничены, что повлияет на расписание авиакомпании "Аэрофлот", сообщили в Минтрансе.
"Аномальный снегопад в Москве вызовет корректировки в работе аэропортов. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. С учетом опыта работы в январе, приняты решения об ограничении взлетно-посадочных операций в аэропорту "Шереметьево" — это скажется на расписании базовой авиакомпании "Аэрофлот"", - говорится в сообщении.
Такие меры связаны с необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос и рулёжных дорожек, а также противообледенительной обработки самолетов, пояснили в ведомстве.
В министерстве транспорта России посоветовали пассажирам следить за актуальной информацией на онлайн-табло, рассмотреть возможности прибытия в пункт назначения другими видами транспорта и оценить необходимость сдачи багажа.
