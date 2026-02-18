Минтранс сообщил об изменениях в работе аэропортов из-за снегопада

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Снегопад в четверг в Москве вызовет корректировки в работе аэропортов, в "Шереметьево" взлетно-посадочные операции будут ограничены, что повлияет на расписание авиакомпании "Аэрофлот", сообщили в Минтрансе.