17:20 18.02.2026
Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика
Снегопад в Москве достигнет пика в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00 осадки будут наиболее сильными, сообщил РИА Новости руководитель прогностического РИА Новости, 18.02.2026
общество, москва, новая москва, петр бирюков, снегопад в москве
Общество, Москва, Новая Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика

Шувалов: пик снегопада в Москве придется на середину дня четверга

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Снегопад в Москве достигнет пика в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00 осадки будут наиболее сильными, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Шувалов в среду рассказал РИА Новости, что снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
"Он (снегопад - ред.) достигнет пика где-то от 09.00 до 15.00, то есть ближе к середине дня. В это время будет наиболее сильный снегопад, но это имеется в виду в Москве, в черте МКАД. В Новой Москве все произойдет немножко раньше", - сказал агентству синоптик.
Казанский Кремль во время метели - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Синоптик назвал регионы, в которых выросли гигантские сугробы
17 февраля, 11:52
 
ОбществоМоскваНовая МоскваПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
