Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика
Снегопад в Москве достигнет пика в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00 осадки будут наиболее сильными, сообщил РИА Новости руководитель прогностического РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:20:00+03:00
общество, москва, новая москва, петр бирюков, снегопад в москве
Шувалов: пик снегопада в Москве придется на середину дня четверга