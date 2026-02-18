https://ria.ru/20260218/snegopad-2075236583.html
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад - РИА Новости, 18.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад
Снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:45:00+03:00
2026-02-18T15:45:00+03:00
2026-02-18T15:45:00+03:00
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_6381d296737c40393621dc81d62f84a4.jpg
https://ria.ru/20260128/moskva-2070789321.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_eb6c9774255505b0d8c856f5bda909ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад
Снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы готовятся к сильному снегопаду, который может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков. Снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду, что приведет к метели и заносам на дорогах.
"От трех до шести утра снегопад начнется и постепенно будет набирать силу", - рассказал Шувалов.