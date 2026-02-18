Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад - РИА Новости, 18.02.2026
15:45 18.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад
Снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 18.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад

Снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы готовятся к сильному снегопаду, который может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков. Снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду, что приведет к метели и заносам на дорогах.
"От трех до шести утра снегопад начнется и постепенно будет набирать силу", - рассказал Шувалов.
