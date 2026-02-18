Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы готовятся к сильному снегопаду, который может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков. Снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду, что приведет к метели и заносам на дорогах.