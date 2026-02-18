https://ria.ru/20260218/snegopad-2075121591.html
В Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада
В Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада - РИА Новости, 18.02.2026
В Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада
Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада, повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу... РИА Новости, 18.02.2026
В Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада, повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада. В уборке города от снега участвуют силы городских ресурсоснабжающих, инженерных и строительных организаций. Повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства на платформе Max
В комплексе уточнили, что в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ автомобили", - подчеркивается в сообщении.