В Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада - РИА Новости, 18.02.2026
09:29 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/snegopad-2075121591.html
В Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада
москва, снегопад в москве
Москва, Снегопад в Москве
В Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада, повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада. В уборке города от снега участвуют силы городских ресурсоснабжающих, инженерных и строительных организаций. Повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства на платформе Max.
В комплексе уточнили, что в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ автомобили", - подчеркивается в сообщении.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Высота сугробов в Москве может побить февральский рекорд 1994 года
09:04
 
МоскваСнегопад в Москве
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
