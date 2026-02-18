В Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада, повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада. В уборке города от снега участвуют силы городских ресурсоснабжающих, инженерных и строительных организаций. Повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства на платформе Max

В комплексе уточнили, что в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.