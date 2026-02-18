https://ria.ru/20260218/sneg-2075227222.html
Житель Кузбасса погиб из-за снега, упавшего с крыши дома
Житель Кузбасса погиб из-за снега, упавшего с крыши дома - РИА Новости, 18.02.2026
Житель Кузбасса погиб из-за снега, упавшего с крыши дома
Житель Анжеро-Судженска погиб из-за снега, который упал на него с крыши его собственного дома, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:05:00+03:00
происшествия
анжеро-судженск
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
анжеро-судженск
россия
кемеровская область
Происшествия, Анжеро-Судженск, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Анжеро-Судженска погиб из-за падения снега с крыши дома