15:05 18.02.2026
Житель Кузбасса погиб из-за снега, упавшего с крыши дома
Житель Кузбасса погиб из-за снега, упавшего с крыши дома
Житель Анжеро-Судженска погиб из-за снега, который упал на него с крыши его собственного дома, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 18.02.2026
2026
Происшествия, Анжеро-Судженск, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Следственное управление СК Российской Федерации по Кемеровской областиМесто схода снега с крыши частного дома в Анжеро-Судженске
Место схода снега с крыши частного дома в Анжеро-Судженске - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Следственное управление СК Российской Федерации по Кемеровской области
Место схода снега с крыши частного дома в Анжеро-Судженске
КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Житель Анжеро-Судженска погиб из-за снега, который упал на него с крыши его собственного дома, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Сообщение о том, что на улице Пугачева в Анжеро-Судженске в результате схода снега с крыши частного дома погиб 62-летний хозяин домовладения поступило 18 февраля.
"По данному факту в следственном отделе по …Анжеро-Судженску СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи СК, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Падение снега с крыши дома - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю
