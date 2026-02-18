Городские службы Москвы непрерывно ликвидируют последствия снегопада. На западе столицы специалисты ГБУ "Жилищник" разработали свой алгоритм борьбы со снегом и наледью. Подробности – на видео РИА Новости.
Эффективный подход: что облегчает уборку снега в Москве?
Эффективный подход: что облегчает уборку снега в Москве? - РИА Новости, 18.02.2026
Эффективный подход: что облегчает уборку снега в Москве?
Городские службы Москвы непрерывно ликвидируют последствия снегопада. На западе столицы специалисты ГБУ "Жилищник" разработали свой алгоритм борьбы со снегом и...
видео
москва
снегопад в москве
россия
москва
россия
2026
Новости
ru-RU
Эффективный подход: что облегчает уборку снега в Москве?
Городские службы Москвы непрерывно ликвидируют последствия снегопада. На западе столицы специалисты ГБУ "Жилищник" разработали свой алгоритм борьбы со снегом и наледью. Подробности – на видео РИА Новости.
видео, москва, снегопад в москве, россия
Видео, Москва, Снегопад в Москве, Россия
Эффективный подход: что облегчает уборку снега в Москве?
Городские службы Москвы непрерывно ликвидируют последствия снегопада. На западе столицы специалисты ГБУ "Жилищник" разработали свой алгоритм борьбы со снегом и наледью. Подробности – на видео РИА Новости.
