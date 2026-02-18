В суд в Москве поступило заочное дело актера Смольянинова*

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уголовное дело актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в России в распространении фейков о ВС РФ, поступило в Басманный суд Москвы, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.