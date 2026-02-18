https://ria.ru/20260218/smolyaninov-2075242390.html
В суд в Москве поступило заочное дело актера Смольянинова*
В суд в Москве поступило заочное дело актера Смольянинова*
В суд в Москве поступило заочное дело актера Смольянинова*
Уголовное дело актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в России в распространении фейков о ВС РФ, поступило в Басманный суд Москвы
В суд в Москве поступило заочное дело актера Смольянинова*
Заочное дело актера Смольянинова поступило в Басманный суд в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уголовное дело актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в России в распространении фейков о ВС РФ, поступило в Басманный суд Москвы, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, дело зарегистрировано в среду. Дата заседания не назначена.
По версии следствия, с декабря 2022 года по январь 2023 года сотрудники признанного в России
нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"**, находясь за пределами России, сняли видео с высказываниями Смольянинова
*, в которых он сообщил заведомо ложную информацию о деятельности ВС РФ. После этого в январе 2023 года запись интервью с актером была размещена в открытом доступе на сетевом видеохостинге.
Смольянинов* объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
**Признана нежелательной организацией в России