11:27 18.02.2026
Смоленский футбольный клуб допустили к участию в Первенстве сезона
Смоленский футбольный клуб допустили к участию в Первенстве сезона
Смоленский футбольный клуб допустили к участию в Первенстве сезона

Смоленский футбольный клуб "Искра" примет участие в Первенстве сезона 2026 года

© Фото : Василий Анохин/TelegramФутболисты смоленского клуба "Искра"
Футболисты смоленского клуба Искра - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Футболисты смоленского клуба "Искра"
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Смоленский футбольный клуб "Искра" успешно прошел процедуру аттестации клубов Второй лиги "Дивизион Б" и получил официальный допуск к участию в Первенстве сезона 2026 года, сообщил губернатор области Василий Анохин.
По его мнению, это означает, что "Искра" соответствует всем установленным требованиям и готова работать по стандартам профессионального футбола.
"Смоленская футбольная школа богата традициями, громкими победами и именами, которыми мы по праву гордимся. Костяк "Искры" в новом сезоне составят игроки, проявившие себя в составе команды "Университет спорта". Ранее парни завоевали Кубок СФФ "Центр"", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Команда "Университет спорта" в обновленном составе продолжит выступления на межрегиональной арене и в другом направлении — подготовке молодых игроков.
"Наш регион любит футбол, ждет его возвращения и готов поддерживать команду на новом уровне. Впереди — большая работа, новые матчи и новые победы", — заключил губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Анохин провел заседание оргкомитета "Смоленск – молодежная столица России"
23 января, 20:54
 
Смоленская областьВасилий АнохинСпорт
 
 
