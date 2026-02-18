Смоленский футбольный клуб допустили к участию в Первенстве сезона

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Смоленский футбольный клуб "Искра" успешно прошел процедуру аттестации клубов Второй лиги "Дивизион Б" и получил официальный допуск к участию в Первенстве сезона 2026 года, . Смоленский футбольный клуб "Искра" успешно прошел процедуру аттестации клубов Второй лиги "Дивизион Б" и получил официальный допуск к участию в Первенстве сезона 2026 года, сообщил губернатор области Василий Анохин.

По его мнению, это означает, что "Искра" соответствует всем установленным требованиям и готова работать по стандартам профессионального футбола.

"Смоленская футбольная школа богата традициями, громкими победами и именами, которыми мы по праву гордимся. Костяк "Искры" в новом сезоне составят игроки, проявившие себя в составе команды "Университет спорта". Ранее парни завоевали Кубок СФФ "Центр"", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.

Команда "Университет спорта" в обновленном составе продолжит выступления на межрегиональной арене и в другом направлении — подготовке молодых игроков.