Смоленский футбольный клуб допустили к участию в Первенстве сезона
Смоленский футбольный клуб допустили к участию в Первенстве сезона - РИА Новости, 18.02.2026
Смоленский футбольный клуб допустили к участию в Первенстве сезона
2026-02-18
Смоленский футбольный клуб "Искра" успешно прошел процедуру аттестации клубов Второй лиги "Дивизион Б" и получил официальный допуск к участию в Первенстве
Смоленский футбольный клуб "Искра" примет участие в Первенстве сезона 2026 года
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости
. Смоленский футбольный клуб "Искра" успешно прошел процедуру аттестации клубов Второй лиги "Дивизион Б" и получил официальный допуск к участию в Первенстве сезона 2026 года, сообщил
губернатор области Василий Анохин.
По его мнению, это означает, что "Искра" соответствует всем установленным требованиям и готова работать по стандартам профессионального футбола.
"Смоленская футбольная школа богата традициями, громкими победами и именами, которыми мы по праву гордимся. Костяк "Искры" в новом сезоне составят игроки, проявившие себя в составе команды "Университет спорта". Ранее парни завоевали Кубок СФФ "Центр"", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Команда "Университет спорта" в обновленном составе продолжит выступления на межрегиональной арене и в другом направлении — подготовке молодых игроков.
"Наш регион любит футбол, ждет его возвращения и готов поддерживать команду на новом уровне. Впереди — большая работа, новые матчи и новые победы", — заключил губернатор.