Переговоры в Женеве показали разрыв между США и Украиной, пишут СМИ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве демонстрируют растущий разрыв между США и Украиной, украинское руководство находится под все более плотным давлением со стороны Штатов, и это беспокоит Европу, обратило внимание РИА Новости, изучив публикации в западных СМИ.

Трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине проходят в Женеве 17-18 февраля.

Швейцарская газета Temps рассказывает о "символичном фото" с переговоров. На нем по правую руку от американских посланников располагается российская делегация, а вот украинцы находятся слева, причем еще и "через" швейцарского дипломата.

"(Это - ред.) демонстрирует растущий разрыв между США и их историческим союзником", - пишет Temps

Издание отмечает, что пока о повестке переговоров известно мало, и проходят они в атмосфере "осторожных ожиданий".

На эту же тактику обращает внимание британская газета Financial Times . Издание пишет, что давление усилилось на этой неделе после заявления Трампа о том, что Украине придется сесть за стол переговоров. По оценкам издания, давление со стороны США служит напоминанием о том, что "дипломатические часики тикают".

Немецкая газета Rheinische Post также пишет, что ситуация для Зеленского в последние месяцы стала осложняться.

"Так как Киев , в отличие от Москвы , зависим от Вашингтона , Дональд Трамп, который предпочитает работать через оказание давления, имеет больше рычагов давления на украинцев", - указывает издание.

Американская газета New York Times также обращает внимание на критику в адрес Зеленского со стороны Трампа.