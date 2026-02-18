Переговоры в Женеве показали разрыв между США и Украиной, пишут СМИ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве демонстрируют растущий разрыв между США и Украиной, украинское руководство находится под все более плотным давлением со стороны Штатов, и это беспокоит Европу, обратило внимание РИА Новости, изучив публикации в западных СМИ.
Швейцарская газета Temps рассказывает о "символичном фото" с переговоров. На нем по правую руку от американских посланников располагается российская делегация, а вот украинцы находятся слева, причем еще и "через" швейцарского дипломата.
Издание отмечает, что пока о повестке переговоров известно мало, и проходят они в атмосфере "осторожных ожиданий".
Temps также указывает на давление, которое оказывает президент США Дональд Трамп на Владимира Зеленского.
На эту же тактику обращает внимание британская газета Financial Times. Издание пишет, что давление усилилось на этой неделе после заявления Трампа о том, что Украине придется сесть за стол переговоров. По оценкам издания, давление со стороны США служит напоминанием о том, что "дипломатические часики тикают".
Немецкая газета Rheinische Post также пишет, что ситуация для Зеленского в последние месяцы стала осложняться.
"Так как Киев, в отличие от Москвы, зависим от Вашингтона, Дональд Трамп, который предпочитает работать через оказание давления, имеет больше рычагов давления на украинцев", - указывает издание.
Американская газета New York Times также обращает внимание на критику в адрес Зеленского со стороны Трампа.
Как пишет испанская газета Mundo, в Женеву также были приглашены делегации из Европы, после того как Зеленский обратился к американским чиновникам с просьбой включить их в переговорный процесс. Однако, как отмечает издание, участие в переговорах европейцы не принимают, но, как ожидается, получат информацию от представителей США и Украины.