Переговоры в Женеве показали разрыв между США и Украиной, пишут СМИ
12:52 18.02.2026 (обновлено: 12:54 18.02.2026)
Переговоры в Женеве показали разрыв между США и Украиной, пишут СМИ
Переговоры в Женеве показали разрыв между США и Украиной, пишут СМИ

Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве демонстрируют растущий разрыв между США и Украиной, украинское руководство находится под все более плотным давлением со стороны Штатов, и это беспокоит Европу, обратило внимание РИА Новости, изучив публикации в западных СМИ.
Трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине проходят в Женеве 17-18 февраля.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине
Вчера, 07:42
Швейцарская газета Temps рассказывает о "символичном фото" с переговоров. На нем по правую руку от американских посланников располагается российская делегация, а вот украинцы находятся слева, причем еще и "через" швейцарского дипломата.
"(Это - ред.) демонстрирует растущий разрыв между США и их историческим союзником", - пишет Temps.
Издание отмечает, что пока о повестке переговоров известно мало, и проходят они в атмосфере "осторожных ожиданий".
Temps также указывает на давление, которое оказывает президент США Дональд Трамп на Владимира Зеленского.
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
Вчера, 10:12
На эту же тактику обращает внимание британская газета Financial Times. Издание пишет, что давление усилилось на этой неделе после заявления Трампа о том, что Украине придется сесть за стол переговоров. По оценкам издания, давление со стороны США служит напоминанием о том, что "дипломатические часики тикают".
Немецкая газета Rheinische Post также пишет, что ситуация для Зеленского в последние месяцы стала осложняться.
"Так как Киев, в отличие от Москвы, зависим от Вашингтона, Дональд Трамп, который предпочитает работать через оказание давления, имеет больше рычагов давления на украинцев", - указывает издание.
Американская газета New York Times также обращает внимание на критику в адрес Зеленского со стороны Трампа.
Как пишет испанская газета Mundo, в Женеву также были приглашены делегации из Европы, после того как Зеленский обратился к американским чиновникам с просьбой включить их в переговорный процесс. Однако, как отмечает издание, участие в переговорах европейцы не принимают, но, как ожидается, получат информацию от представителей США и Украины.
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
17 февраля, 06:52
 
