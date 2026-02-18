https://ria.ru/20260218/slovakiya--2075188113.html
НПЗ в Словакии приостановит экспорт нефтепродуктов, в том числе на Украину
НПЗ Slovnaft останавливает экспорт, в том числе дизельного топлива на Украину, производить нефтепродукты будет для Словакии, сообщил словацкий премьер-министр... РИА Новости, 18.02.2026
в мире, украина, словакия, роберт фицо
