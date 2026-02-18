Рейтинг@Mail.ru
НПЗ в Словакии приостановит экспорт нефтепродуктов, в том числе на Украину - РИА Новости, 18.02.2026
13:24 18.02.2026 (обновлено: 13:31 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/slovakiya--2075188113.html
НПЗ в Словакии приостановит экспорт нефтепродуктов, в том числе на Украину
НПЗ в Словакии приостановит экспорт нефтепродуктов, в том числе на Украину - РИА Новости, 18.02.2026
НПЗ в Словакии приостановит экспорт нефтепродуктов, в том числе на Украину
в мире, украина, словакия, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо
НПЗ в Словакии приостановит экспорт нефтепродуктов, в том числе на Украину

НПЗ Slovnaft приостановит экспорт, в том числе дизтоплива на Украину

© Getty Images / Zuzana GogovaРабочий нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в Братиславе, Словакия
Рабочий нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Getty Images / Zuzana Gogova
Рабочий нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в Братиславе, Словакия. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 18 фев - РИА Новости. НПЗ Slovnaft останавливает экспорт, в том числе дизельного топлива на Украину, производить нефтепродукты будет для Словакии, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Slovnaft останавливает экспорт дизтоплива на Украину и любой другой экспорт, и все, что будет обрабатываться в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти
15 февраля, 21:02
 
В миреУкраинаСловакияРоберт Фицо
 
 
