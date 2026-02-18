Неонатальный скрининг провели более пяти тысячам новорожденным МО с января

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более пяти тысяч младенцев Подмосковья обследовали на наличие 36 наследственных заболеваний в течение первого месяца 2026 года. Об этом сообщил сайт Более пяти тысяч младенцев Подмосковья обследовали на наличие 36 наследственных заболеваний в течение первого месяца 2026 года. Об этом сообщил сайт 360.ru

Врачи выявляют патологии вроде спинальной мышечной атрофии, врожденного гипотиреоза и первичного иммунодефицита. Анализ крови берут из пятки ребенка в первые дни жизни.

"Неонатальный скрининг позволяет врачам своевременно выявить генетические заболевания, а значит, начать диспансерное наблюдение и необходимое лечение. С начала этого года такое исследование прошли более пяти тысяч новорожденных, из них у 16 выявлены заболевания", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.