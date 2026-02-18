Рейтинг@Mail.ru
Неонатальный скрининг провели более пяти тысячам новорожденным МО с января
Новости Подмосковья
 
15:14 18.02.2026
Неонатальный скрининг провели более пяти тысячам новорожденным МО с января
Более пяти тысяч младенцев Подмосковья обследовали на наличие 36 наследственных заболеваний в течение первого месяца 2026 года. Об этом сообщил сайт 360.ru. РИА Новости, 18.02.2026
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Неонатальный скрининг провели более пяти тысячам новорожденным МО с января

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более пяти тысяч младенцев Подмосковья обследовали на наличие 36 наследственных заболеваний в течение первого месяца 2026 года. Об этом сообщил сайт 360.ru.
Врачи выявляют патологии вроде спинальной мышечной атрофии, врожденного гипотиреоза и первичного иммунодефицита. Анализ крови берут из пятки ребенка в первые дни жизни.
"Неонатальный скрининг позволяет врачам своевременно выявить генетические заболевания, а значит, начать диспансерное наблюдение и необходимое лечение. С начала этого года такое исследование прошли более пяти тысяч новорожденных, из них у 16 выявлены заболевания", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
При обнаружении отклонений родители получают уведомление от специалиста здравоохранения, который также расскажет о дальнейших действиях. Подробности о репродуктивной медицине в регионе публикуются на портале "Стань мамой в Подмосковье" либо предоставляются по бесплатному телефону горячей линии ежедневно с восьми утра до восьми вечера.
 
Новости Подмосковья
Московская область (Подмосковье)
 
 
