23:21 18.02.2026
Венгрия будет импортировать российскую нефть по морю, заявил Сийярто
венгрия, словакия, киев, в мире, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия
Венгрия, Словакия, Киев, В мире, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгрия и Словакия уведомили в письме Еврокомиссию, что воспользуются исключением из санкций Евросоюза и закажут российскую нефть по морю, пока из-за действий Киева невозможны поставки по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия и Словакия 15 февраля попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ в соответствии с исключением из санкций ЕС на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт и Братислава.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Откровенный шантаж". Новый шаг Киева вызвал изумление Орбана
Вчера, 19:30
"Сегодня вместе с министром иностранных дел Словакии мы объявили в письме ЕК, что Венгрия и Словакия используют возможность, предоставленную решением ЕС, согласно которому и Венгрия, и Словакия могут импортировать российскую нефть морским путем, пока не будут восстановлены трубопроводные поставки", - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Министр отметил, что это решение ЕС разрешить обязательно к исполнению всеми странами ЕС, а венгерская компания MOL уже заказала необходимое количество нефти для морской транспортировки.
"Транспортный маршрут строится, поэтому закупленные морским путем объемы могут прибыть в Венгрию к середине марта", - уточнил Сийярто.
Как сообщал венгерский портал Mandiner, власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Глава МИД Венгрии отмечал 13 февраля, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
В среду Сийярто заявил, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине. По его словам, это было сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на парламентские выборы, которые пройдут 12 апреля.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Венгрия не пострадала из-за шантажа Украины, заявил Сийярто
Вчера, 19:35
 
ВенгрияСловакияКиевВ миреПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
