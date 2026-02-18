https://ria.ru/20260218/siyyarto-2075338866.html
Венгрия будет импортировать российскую нефть по морю, заявил Сийярто
Венгрия будет импортировать российскую нефть по морю, заявил Сийярто - РИА Новости, 18.02.2026
Венгрия будет импортировать российскую нефть по морю, заявил Сийярто
Венгрия и Словакия уведомили в письме Еврокомиссию, что воспользуются исключением из санкций Евросоюза и закажут российскую нефть по морю, пока из-за действий... РИА Новости, 18.02.2026
Сийярто: Венгрия и Словакия сообщили ЕК о заказе нефти из России по морю
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгрия и Словакия уведомили в письме Еврокомиссию, что воспользуются исключением из санкций Евросоюза и закажут российскую нефть по морю, пока из-за действий Киева невозможны поставки по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия
и Словакия
15 февраля попросили Хорватию
разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ
в соответствии с исключением из санкций ЕС
на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт
и Братислава
.
"Сегодня вместе с министром иностранных дел Словакии мы объявили в письме ЕК
, что Венгрия и Словакия используют возможность, предоставленную решением ЕС, согласно которому и Венгрия, и Словакия могут импортировать российскую нефть морским путем, пока не будут восстановлены трубопроводные поставки", - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто
на пресс-конференции в Будапеште.
Министр отметил, что это решение ЕС разрешить обязательно к исполнению всеми странами ЕС, а венгерская компания MOL уже заказала необходимое количество нефти для морской транспортировки.
"Транспортный маршрут строится, поэтому закупленные морским путем объемы могут прибыть в Венгрию к середине марта", - уточнил Сийярто.
Как сообщал венгерский портал Mandiner, власти Украины
не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Глава МИД Венгрии отмечал 13 февраля, что Киев
делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
В среду Сийярто заявил, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине. По его словам, это было сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на парламентские выборы, которые пройдут 12 апреля.