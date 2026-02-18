Венгрия будет импортировать российскую нефть по морю, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгрия и Словакия уведомили в письме Еврокомиссию, что воспользуются исключением из санкций Евросоюза и закажут российскую нефть по морю, пока из-за действий Киева невозможны поставки по нефтепроводу "Дружба".

Венгрия и Братислава. Словакия 15 февраля попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ в соответствии с исключением из санкций ЕС на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт

"Сегодня вместе с министром иностранных дел Словакии мы объявили в письме ЕК , что Венгрия и Словакия используют возможность, предоставленную решением ЕС, согласно которому и Венгрия, и Словакия могут импортировать российскую нефть морским путем, пока не будут восстановлены трубопроводные поставки", - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Министр отметил, что это решение ЕС разрешить обязательно к исполнению всеми странами ЕС, а венгерская компания MOL уже заказала необходимое количество нефти для морской транспортировки.

"Транспортный маршрут строится, поэтому закупленные морским путем объемы могут прибыть в Венгрию к середине марта", - уточнил Сийярто.

Как сообщал венгерский портал Mandiner, власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Глава МИД Венгрии отмечал 13 февраля, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.