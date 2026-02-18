Венгрия не пострадала из-за шантажа Украины, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Энергоснабжение Венгрии из-за шантажа Украины не оказалось под угрозой, запасов нефти хватит на более чем три месяца, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.