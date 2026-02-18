Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не пострадала из-за шантажа Украины, заявил Сийярто
19:35 18.02.2026 (обновлено: 19:41 18.02.2026)
Венгрия не пострадала из-за шантажа Украины, заявил Сийярто
Энергоснабжение Венгрии из-за шантажа Украины не оказалось под угрозой, запасов нефти хватит на более чем три месяца, заявил венгерский министр иностранных дел... РИА Новости, 18.02.2026
© AP Photo / Darko VojinovicМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Энергоснабжение Венгрии из-за шантажа Украины не оказалось под угрозой, запасов нефти хватит на более чем три месяца, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее в среду Сийярто заявил, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
«
"В результате мер, принятых правительством, поставки топлива и энергоносителей в Венгрию остаются стабильными, и ни поставки топлива, ни энергоснабжение не оказались под угрозой, несмотря на политический шантаж со стороны Украины. У нас достаточно запасов более чем на три месяца, и процесс принятия решений об использовании части из них уже начался", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Откровенный шантаж". Новый шаг Киева вызвал изумление Орбана
ВенгрияУкраинаВ миреПетер СийяртоКиев
 
 
