Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
18.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Температура в Москве в среду опустится до минус десяти градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений
москва
Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура в Москве в среду опустится до минус десяти градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей Родины сейчас ясно и морозно, за окном - минус 18,7 градуса. Видимость - 14 километров. Ветер - штиль. Влажность - 84%. Атмосферное давление - 752,2 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что в течение дня синоптическая ситуация обусловится юго-западной периферией скандинавского антициклона.
"Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный один-шесть метров в секунду. Температура воздуха - минус семь - минус десять (градусов - ред.)", - добавил Тишковец.
Он уточнил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
"Затишье перед бурей", - охарактеризовал синоптик погоду в столице.