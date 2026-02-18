Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура в Москве в среду опустится до минус десяти градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице нашей Родины сейчас ясно и морозно, за окном - минус 18,7 градуса. Видимость - 14 километров. Ветер - штиль. Влажность - 84%. Атмосферное давление - 752,2 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что в течение дня синоптическая ситуация обусловится юго-западной периферией скандинавского антициклона.

"Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный один-шесть метров в секунду. Температура воздуха - минус семь - минус десять (градусов - ред.)", - добавил Тишковец.

Он уточнил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.