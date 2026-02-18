https://ria.ru/20260218/simonyan-2075251730.html
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием первого пропагандиста России.
2026-02-18T16:42:00+03:00
2026-02-18T16:42:00+03:00
2026-02-18T18:18:00+03:00
СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием первого пропагандиста России.
"Я горжусь этим. Звание первого пропагандиста Российской Федерации еще надо служить. Знаете, я не вижу в этом ничего обидного. Я защищаю свою Родину. Тем более, что сейчас идет война. И Родину действительно нужно защищать. Я это воспринимаю так", - ответила Симоньян.
Она отметила, что журналистскую деятельность следует рассматривать прежде всего с позиции защиты национальных интересов.
Медиашкола RT - это очные образовательные программы для журналистов в регионах России и за рубежом на русском языке. Слушателями мастер-классов от экспертов RT стали медийщики из более чем 60 стран, медиашкола для русскоязычных журналистов прошла более чем в 40 городах России, а также в Минске
