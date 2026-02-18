Рейтинг@Mail.ru
Симоньян заявила, что гордится званием первого пропагандиста России - РИА Новости, 18.02.2026
16:42 18.02.2026 (обновлено: 18:18 18.02.2026)
Симоньян заявила, что гордится званием первого пропагандиста России
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием первого пропагандиста России​. РИА Новости, 18.02.2026
россия, маргарита симоньян
Россия, Маргарита Симоньян
Симоньян заявила, что гордится званием первого пропагандиста России

Симоньян гордится званием первого пропагандиста России

© Фото : пресс-служба RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится званием первого пропагандиста России​.
Участник лекции медиашколы RT в Абхазии задал Симоньян вопрос, как она относится к навязанному ей званию первого пропагандиста РФ.
"Я горжусь этим. Звание первого пропагандиста Российской Федерации еще надо служить. Знаете, я не вижу в этом ничего обидного. Я защищаю свою Родину. Тем более, что сейчас идет война. И Родину действительно нужно защищать. Я это воспринимаю так", - ответила Симоньян.
Она отметила, что журналистскую деятельность следует рассматривать прежде всего с позиции защиты национальных интересов.
Медиашкола RT - это очные образовательные программы для журналистов в регионах России и за рубежом на русском языке. Слушателями мастер-классов от экспертов RT стали медийщики из более чем 60 стран, медиашкола для русскоязычных журналистов прошла более чем в 40 городах России, а также в Минске.​
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман
6 февраля, 21:12
РоссияМаргарита Симоньян
 
 
