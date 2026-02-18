Симоньян заявила, что гордится званием первого пропагандиста России

"Я горжусь этим. Звание первого пропагандиста Российской Федерации еще надо служить. Знаете, я не вижу в этом ничего обидного. Я защищаю свою Родину. Тем более, что сейчас идет война. И Родину действительно нужно защищать. Я это воспринимаю так", - ответила Симоньян.