Симоньян рассказала, как оказалась на месте теракта в Беслане ​

СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что попала на место теракта в Беслане 1 сентября 2004 года случайно, так как находилась рядом.
"Я работала, как вы знаете, в Беслане. Я была первым московским журналистом, кто там оказался. Случайно. Потому что в этот момент я случайно находилась в Минеральных Водах, когда все произошло. Я не должна была, не планировала там быть, но получилось так. И я просто взяла такси и поехала в Беслан", - рассказала Симоньян во время выступления на мероприятии медиашколы RT в Абхазии.
Она добавила, что события развивались стремительно.
"Это горе, огромное горе всей страны", - заключила Симоньян.
Утром 1 сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
Медиашкола RT - это очные образовательные программы для журналистов в регионах России и за рубежом на русском языке. Слушателями мастер-классов от экспертов RT стали медийщики из более чем 60 стран, медиашкола для русскоязычных журналистов прошла более чем в 40 городах России, а также в Минске.
