Симоньян рассказала, как оказалась на месте теракта в Беслане ​ - РИА Новости, 18.02.2026
17:50 18.02.2026 (обновлено: 18:20 18.02.2026)
Симоньян рассказала, как оказалась на месте теракта в Беслане ​
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что попала на место теракта в Беслане 1 сентября 2004 РИА Новости, 18.02.2026
беслан, россия, минеральные воды, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Беслан, Россия, Минеральные Воды, Маргарита Симоньян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что попала на место теракта в Беслане 1 сентября 2004 года случайно, так как находилась рядом.
«
"Я работала, как вы знаете, в Беслане. Я была первым московским журналистом, кто там оказался. Случайно. Потому что в этот момент я случайно находилась в Минеральных Водах, когда все произошло. Я не должна была, не планировала там быть, но получилось так. И я просто взяла такси и поехала в Беслан", - рассказала Симоньян во время выступления на мероприятии медиашколы RT в Абхазии.
Мягкие игрушки, принесенные участниками траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане. - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин назвал трагедию в Беслане общероссийской болью
11 февраля, 13:58
Она добавила, что события развивались стремительно.
«
"Это горе, огромное горе всей страны", - заключила Симоньян.
Утром 1 сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
Медиашкола RT - это очные образовательные программы для журналистов в регионах России и за рубежом на русском языке. Слушателями мастер-классов от экспертов RT стали медийщики из более чем 60 стран, медиашкола для русскоязычных журналистов прошла более чем в 40 городах России, а также в Минске.​
Беслан: три дня, которые потрясли мир - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Беслан: три дня, которые потрясли мир
3 сентября 2024, 11:46
 
БесланРоссияМинеральные ВодыМаргарита СимоньянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
