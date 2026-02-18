Симоньян рассказала о дефиците кадров в журналистике ​

СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. СМИ в России испытывают дефицит кадров, это связано с демографическими процессами, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она подчеркнула, что востребованность квалифицированных специалистов на медиарынке остается высокой. Работодатели заинтересованы в сотрудниках с развитой речью и широким кругозором.

"Как это ни ужасно звучит, вам повезло жить в пору демографического кризиса. Это мы - работодатели - за вас соревнуемся, а не наоборот, как было в мое время", - добавила Симоньян.