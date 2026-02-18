Симоньян рассказала о дефиците кадров в журналистике ​

https://ria.ru/20260218/simonjan-2075259586.html
СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. СМИ в России испытывают дефицит кадров, это связано с демографическими процессами, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"Не хватает людей все время. Всем (СМИ - ред.). Не только нам. У нас в стране, напоминаю, демографический кризис. В Абхазии
, насколько мне известно, тоже. Людей мало. И у вас людей мало, и у нас людей мало", - сказала Симоньян
в ходе лекции медиашколы RT в Абхазии.
Она подчеркнула, что востребованность квалифицированных специалистов на медиарынке остается высокой. Работодатели заинтересованы в сотрудниках с развитой речью и широким кругозором.
"Как это ни ужасно звучит, вам повезло жить в пору демографического кризиса. Это мы - работодатели - за вас соревнуемся, а не наоборот, как было в мое время", - добавила Симоньян.
Медиашкола RT - это очные образовательные программы для журналистов в регионах России
и за рубежом на русском языке. Слушателями мастер-классов от экспертов RT стали медийщики из более чем 60 стран, медиашкола для русскоязычных журналистов прошла более чем в 40 городах России, а также в Минске
.