Симоньян заявила, что хотела бы возвращения границ Российской империи ​

СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что хотела бы восстановления границ Российской империи образца 1913 года.

"Я бы хотела восстановления границ Российской империи, какими они были в 1913 году. Очень бы хотела", - ответила Симоньян.

Она подчеркнула, что понимает разницу между личными желаниями и реальностью, и добавила, что не все стремления в жизни осуществимы.