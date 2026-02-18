ЕС перестал быть глобальным игроком, заявил Сийярто

СТАМБУЛ, 18 фев – РИА Новости. ЕС перестал быть глобальным игроком и даже не представлен за столом переговоров по украинскому урегулированию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Положение ЕС значительно ухудшилось, он уже не является глобальным игроком ни в политике, ни в экономике. Евросоюз не представлен за столом переговоров по Украине, хотя война в Европе. За столом переговоров сейчас американцы, россияне, украинцы, арабы, а Евросоюза нет, это демонстрирует изоляцию Брюсселя", - заявил министр в интервью телеканалу CNN Türk.
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве с США и Россией провел отдельную встречу с представителями США и стран Европы, в частности с Британией и Францией, раскрыв им промежуточные итоги переговоров.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине. Кроме того, на полях встречи по Украине в Женеве могут пройти переговоры советников по нацбезопасности Франции, Британии, Германии и Италии.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду.