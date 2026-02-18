ЕС перестал быть глобальным игроком, заявил Сийярто

СТАМБУЛ, 18 фев – РИА Новости. ЕС перестал быть глобальным игроком и даже не представлен за столом переговоров по украинскому урегулированию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду.