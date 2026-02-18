Рейтинг@Mail.ru
ЕС перестал быть глобальным игроком, заявил Сийярто - РИА Новости, 18.02.2026
10:35 18.02.2026
ЕС перестал быть глобальным игроком, заявил Сийярто
в мире
украина
женева (город)
сша
петер сийярто
рустем умеров
евросоюз
переговоры по украине в женеве — 2026
в мире, украина, женева (город), сша, петер сийярто, рустем умеров, евросоюз, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), США, Петер Сийярто, Рустем Умеров, Евросоюз, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
ЕС перестал быть глобальным игроком, заявил Сийярто

Сийярто: ЕС перестал быть глобальным игроком, его нет на переговорах по Украине

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
СТАМБУЛ, 18 фев – РИА Новости. ЕС перестал быть глобальным игроком и даже не представлен за столом переговоров по украинскому урегулированию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Положение ЕС значительно ухудшилось, он уже не является глобальным игроком ни в политике, ни в экономике. Евросоюз не представлен за столом переговоров по Украине, хотя война в Европе. За столом переговоров сейчас американцы, россияне, украинцы, арабы, а Евросоюза нет, это демонстрирует изоляцию Брюсселя", - заявил министр в интервью телеканалу CNN Türk.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине
Вчера, 07:42
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве с США и Россией провел отдельную встречу с представителями США и стран Европы, в частности с Британией и Францией, раскрыв им промежуточные итоги переговоров.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине. Кроме того, на полях встречи по Украине в Женеве могут пройти переговоры советников по нацбезопасности Франции, Британии, Германии и Италии.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду.
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Повторяют за ним". На Западе вспомнили пророческие слова Путина о Европе
17 февраля, 22:14
 
