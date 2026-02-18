США подрывают доверие Европы к ним, заявила глава МИД Швеции

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Действия США подрывают доверие Европы к ним и противоречат европейским ценностям, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
"США все чаще действуют таким образом, что подрывают доверие и противоречат европейским ценностям в отношении глобального сотрудничества и международного права", - сказала, представляя в парламенте декларацию по внешней политике страны на 2026 год, Стенергард, трансляцию слов которой вели на сайте законодательного органа.
Стенергард также вновь подчеркнула, что Швеция не пойдет на компромисс в вопросах территориальной целостности своих соседей.
"Только Дания и Гренландия принимают решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - сказала глава МИД.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Штаты от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.