США подрывают доверие Европы к ним, заявила глава МИД Швеции

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Действия США подрывают доверие Европы к ним и противоречат европейским ценностям, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Стенергард также вновь подчеркнула, что Швеция не пойдет на компромисс в вопросах территориальной целостности своих соседей.