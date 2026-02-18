В Швеции задержали россиянина по запросу США

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полиция безопасности Швеции (Säpo) по запросу США задержала гражданина России, находившегося в международном розыске по подозрению в якобы нарушении американских санкций, Вашингтон требует его экстрадиции, сообщает телеканал TV4 со ссылкой на пресс-секретаря Säpo.
"Säpo задержала россиянина и несколько месяцев держит его под стражей. Он находился в международном розыске после того, как его полгода искали американские власти. Теперь США хотят экстрадиции мужчины", - говорится в материале телеканала.
По данным TV4, задержание проводилось в конце декабря 2025 года в Стокгольме. Отмечается, что россиянин находился в международном розыске с лета прошлого года, после заочного ареста американским судом. Как сообщает телеканал, шведские правоохранители также провели обыск, в ходе которого изъяли ряд предметов, в том числе мобильные телефоны.
По информации TV4, мужчину подозревают в серьезном нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год. Отмечается, что власти Швеции начали рассмотрение дела об экстрадиции.
