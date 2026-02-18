Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/shtraf-2075098753.html
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время - РИА Новости, 18.02.2026
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время
Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за шумную уборку в вечернее время, сообщил ассистент кафедры... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T03:43:00+03:00
2026-02-18T03:43:00+03:00
общество
россия
калужская область
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946733589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecb598fa69f96b9f9c47a28fa75bd25b.jpg
https://ria.ru/20260217/borschevik-2074836394.html
https://realty.ria.ru/20260217/khostely-2074873929.html
россия
калужская область
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946733589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b589412f7a4dc3263ae3af98a5763f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, калужская область, омская область
Общество, Россия, Калужская область, Омская область
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

РИА Новости: за шумную уборку в вечернее время грозит штраф до пяти тысяч рублей

© iStock.com / Larisa StefanuykДевушка делает уборку
Девушка делает уборку - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© iStock.com / Larisa Stefanuyk
Девушка делает уборку . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за шумную уборку в вечернее время, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.
"Величина административного штрафа для гражданина, устанавливаемая законом субъекта РФ, не может превышать 5 тысяч рублей. Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена", - сказал Зокиров.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Россиянам будет грозить штраф за борщевик на участке, рассказали в Госдуме
Вчера, 03:14
Юрист пояснил, что регионы самостоятельно определяют не только штрафы, но и временные промежутки, когда нельзя шуметь. Например, в Калужской области шум запрещен с 23.00 до 7.00, в Омской области - с 22.00 до 8.00, а также с 13:00 до 14.00, в Республике Алтай - с 22.00 до 6.00.
"Таким образом, решение вопроса об ответственности за шум при уборке в квартире зависит от того, является ли открытым предусмотренный законом субъекта РФ перечень действий, влекущих нарушение тишины и покоя граждан", - заключил Зокиров.
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Госдуме хотят вдвое увеличить штрафы за незаконные хостелы и бани в домах
Вчера, 09:57
 
ОбществоРоссияКалужская областьОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала