Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за шумную уборку в вечернее время, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.
"Величина административного штрафа для гражданина, устанавливаемая законом субъекта РФ, не может превышать 5 тысяч рублей. Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена", - сказал Зокиров.
Юрист пояснил, что регионы самостоятельно определяют не только штрафы, но и временные промежутки, когда нельзя шуметь. Например, в Калужской области шум запрещен с 23.00 до 7.00, в Омской области - с 22.00 до 8.00, а также с 13:00 до 14.00, в Республике Алтай - с 22.00 до 6.00.
"Таким образом, решение вопроса об ответственности за шум при уборке в квартире зависит от того, является ли открытым предусмотренный законом субъекта РФ перечень действий, влекущих нарушение тишины и покоя граждан", - заключил Зокиров.