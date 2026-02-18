Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за шумную уборку в вечернее время, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.