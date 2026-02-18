Рейтинг@Mail.ru
Штаты будут бить по России и Китаю через Иран - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/shtaty-2074801945.html
Штаты будут бить по России и Китаю через Иран
Штаты будут бить по России и Китаю через Иран - РИА Новости, 18.02.2026
Штаты будут бить по России и Китаю через Иран
В последние дни медийное поле вокруг Ирана несколько остыло, но связано это исключительно с временным отсутствием зажигательных заявлений из Вашингтона. В... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:00:00+03:00
2026-02-18T08:00:00+03:00
аналитика
в мире
иран
китай
марко рубио
николас мадуро
дональд трамп
kpler
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074762990_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_924b84625fb67a88688d8f09c91e2651.jpg
https://ria.ru/20260215/tramp-2074433610.html
https://ria.ru/20260215/ssha-2074398749.html
https://ria.ru/20260214/evropa-2074192891.html
https://ria.ru/20260214/germaniya-2074304209.html
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074762990_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_cf7d54f758de0d254cb32d64d37f8175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, иран, китай, марко рубио, николас мадуро, дональд трамп, kpler
Аналитика, В мире, Иран, Китай, Марко Рубио, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Kpler

Штаты будут бить по России и Китаю через Иран

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
В последние дни медийное поле вокруг Ирана несколько остыло, но связано это исключительно с временным отсутствием зажигательных заявлений из Вашингтона. В реальности же ведется достаточно активная кулуарная работа, где стороны прощупывают взаимные позиции. Reuters пишет, что Тегеран обсуждает с Соединенными Штатами варианты возможных сделок в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых и авиастроении. Интересно, что перечисленные направления идеально точно совпадают с теми, что Bloomberg буквально пару дней назад приписывал Москве: якобы Кремль готов пойти на эти и ряд других уступок в рамках подписания мирного соглашения по Украине.
Пока политики напускают привычный туман, наружу прорываются весьма интересные заявления от лиц, обладающих изрядным влиянием, но не скованных при этом узами цехового молчания. Дэн Айвасин, ведущий директор американского инвестиционного гиганта PIMCO, под управлением которого находятся активы на два с лишним триллиона долларов, выступая на полях финансового форума, в лоб заявил, что взятие под контроль иранской нефтедобывающей отрасли вернет Соединенные Штаты в золотой век их истории. Айвасин добавляет, что иранскую нефть можно получать быстрее и в больших объемах по сравнению с Венесуэлой и тем самым выбить козыри из рук Москвы, что станет для России сильнейшим ударом. Далее упоминается невероятное процветание, которое ждет иранцев сразу же после того, как их нефтяная отрасль перейдет под мудрое управление Вашингтона, но тратить время на обсуждение сказок для людей с задержками умственного развития мы не будем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп готов помиловать Россию в обмен на ссору с Китаем
15 февраля, 08:00
Данная утечка, осознанная или случайная, очень интересна и полностью укладывается в модель неоколониализма, которую в масштабах глобуса пытаются создать Штаты.
Его очертания на днях европейским партнерам донес госсекретарь Марко Рубио, выступивший на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Европейцам предлагается активно помогать США строить новую глобальную империю доминирования с прицелом на подавление амбиций Глобального Юга, который вообразил, что время западной цивилизации подошло к концу. Рубио отдельно подчеркнул, что политика переноса производств за рубеж изначально была пагубной, враги и противники западного мира получили контроль над критически важными поставками, равно как ошибочной была энергетическая политика, продиктованная борьбой с изменением климата.
Все это нужно срочно исправить.
Вашингтон полностью подмял по себя Венесуэлу, где формально даже сохранилась власть чавистов, но исключение из уравнения Николаса Мадуро сделало временную команду максимально сговорчивой — и сегодня Каракас не торгует собственной нефтью, полностью передав ее в распоряжение Соединенных Штатов. Повторить финт с похищением первого лица государства в Иране вряд ли получится, потому персов будут обкладывать и душить со всех сторон. Цель — получить контроль над добычей иранской нефти и природного газа, который в своей речи Дэн Айвасин упоминает отдельно.
Мы не просто так упомянули Венесуэлу: оба случая имеют схожие исторические предпосылки и далекоидущие планы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Вот спасибо, давай еще: санкции от США щедро оплатят России проведение СВО
15 февраля, 08:00
Как и в ситуации с боливарианской республикой, США некогда активно добывали углеводороды в Иране. В 1953 году был даже создан консорциум, куда вошли компании Gulf Oil, Socal, Esso, Socony-Vacuum и Texaco. До конца 70-х, когда в Иране случилась исламская революция, американцы формально не имели монополии, но фактически зарабатывали на добыче местной нефти и газа огромные деньги, а также использовали имевшиеся в их распоряжении ресурсы в качестве геополитического рычага. К 1979 году местная нефтяная промышленность добывала шесть миллионов баррелей в сутки, и по этому показателю Иран входил в первую мировую пятерку, уступая лишь США, СССР и Саудовской Аравии, так что рычаг был золотым и весьма увесистым.
Затем, как и в Венесуэле, случилась смена власти, отрасль была национализирована и американских нефтепромышленников попросили вон, из-за чего у Вашингтона до сих пор наблюдаются фантомные боли, а Дональд Трамп искренне считает американской нефть двух независимых стран с разных континентов.
На начало 2026-го Иран, по различным оценкам, добывает 3,2-4,2 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, 45 процентов из которых приходится на тяжелые сорта, объединенные названием Iran Heavy, соответственно, остальная часть — это нефть легкая, Iran Light. К этому всему добавляется 250-260 миллиардов кубометров природного газа, правда, он практически без остатка направляется на внутренние нужды, на экспорт, в Ирак и Турцию, уходят очень незначительные объемы.
А вот с нефтью все сложнее, и потому именно этот сектор больше всего интересует Вашингтон.
Текущее производство в районе четырех миллионов баррелей сырой нефти — это максимум за последние 40 лет, причем персы нарастили добычу и экспорт за последние три года, пока бывшая и текущая администрации в Вашингтоне были заняты внутренней грызней и распилом денег на Украине. Многие западные аналитики считают, что именно Иран если не придумал, то поставил на широкую трансокеанскую ногу феномен теневого флота. В результате комплекса событий выросла как добыча, так и экспорт — в первую очередь в Китай, куда, по данным Kpler, ежесуточно отправляется 1,38 миллиона баррелей (что эквивалентно 13 процентам всего нефтеимпорта КНР).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 08:00
Вот это и есть основная цель, о которой упоминал Рубио. Штаты не стремятся вторгаться и оккупировать Иран, ибо это сопряжено с потерями и политическими рисками. Они стремятся сесть на потоки или, если хотите, заполучить в руки вентиль, поворот которого будет включать дождь из золотых монет и при необходимости душить всех неугодных.
В случае с Китаем схема более глубокая, чем просто контроль над экспортным маршрутом. Между Пекином и Тегераном заключено соглашение о партнерстве, и по его условиям в горизонте 25 лет КНР должна инвестировать 280 миллиардов долларов в иранский нефтегаз и нефтехимию, а также еще 120 миллиардов в различную производственную и транспортную инфраструктуру. Если этот проект удастся, это не только усилит Иран и сделает его кратно менее зависимым от внешнего давления. Китай накрепко обоснуется в Персии, как он это сделал ранее в странах Африки, что гарантирует бесперебойные поставки энергоресурсов и работу западного товарного маршрута в рамках "Нового шелкового пути". В мае прошлого года из китайского Сианя в логистический хаб Априн, севернее Тегерана, прибыл первый железнодорожный состав с китайскими товарами, из-за чего в Вашингтоне случилась форменная истерика.
Что касается России, то, исходя из слов Дэна Айвасина и венесуэльского опыта, Штаты явно не против нарастить добычу нефти в Иране на потенциально возможные два миллиона баррелей, чтобы за их счет начать вытеснение российской нефти из структуры китайских закупок. По замыслу авторов плана, это позволит одновременно повысить зависимость КНР от иранского импорта, хорошенько на этом заработать и лишить заработка Россию, попутно ослабив ее связи с Поднебесной.
Насколько это удастся, во многом будет зависеть от твердости иранской позиции на грядущих переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Германский канцлер хочет русской капитуляции
14 февраля, 08:00
 
АналитикаВ миреИранКитайМарко РубиоНиколас МадуроДональд ТрампKpler
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала