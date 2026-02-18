Рейтинг@Mail.ru
Официальный сайт аэропорта "Шереметьево" временно недоступен - РИА Новости, 18.02.2026
07:34 18.02.2026
Официальный сайт аэропорта "Шереметьево" временно недоступен
Официальный сайт аэропорта "Шереметьево" временно недоступен
2026
шереметьево (аэропорт), общество
Официальный сайт аэропорта "Шереметьево" временно недоступен

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный сайт аэропорта "Шереметьево" временно недоступен для использования по техническим причинам, проводятся работы для скорейшего возобновления его работы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Официальный сайт Международного аэропорта "Шереметьево" временно не доступен для использования по техническим причинам. Профильные службы аэропорта проводят необходимые работы с целью скорейшего возобновления функционирования сайта. О запуске работы сайта будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
"Шереметьево" рекомендует пассажирам узнавать информацию о рейсах на табло, стойках информации и через контакт-центр аэропорта. Также пассажиры могут воспользоваться контакт-центрами авиаперевозчиков.
Заголовок открываемого материала