2026-02-18T07:34:00+03:00
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный сайт аэропорта "Шереметьево" временно недоступен для использования по техническим причинам, проводятся работы для скорейшего возобновления его работы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Официальный сайт Международного аэропорта "Шереметьево
" временно не доступен для использования по техническим причинам. Профильные службы аэропорта проводят необходимые работы с целью скорейшего возобновления функционирования сайта. О запуске работы сайта будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
"Шереметьево" рекомендует пассажирам узнавать информацию о рейсах на табло, стойках информации и через контакт-центр аэропорта. Также пассажиры могут воспользоваться контакт-центрами авиаперевозчиков.