МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный сайт аэропорта "Шереметьево" временно недоступен для использования по техническим причинам, проводятся работы для скорейшего возобновления его работы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Шереметьево" рекомендует пассажирам узнавать информацию о рейсах на табло, стойках информации и через контакт-центр аэропорта. Также пассажиры могут воспользоваться контакт-центрами авиаперевозчиков.