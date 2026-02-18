Рейтинг@Mail.ru
Задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова
09:58 18.02.2026 (обновлено: 10:05 18.02.2026)
Задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова
2026
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
CC0 / Lara Scipio / Амина Шафикова
CC0 / Lara Scipio /
Амина Шафикова. Архивное фото
ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Министр культуры Башкирии задержана", - сказала собеседница.
Другую информацию об обстоятельствах задержания она не уточнила.
Шафикова возглавляет министерство с 2012 года. До этого она была ректором Уфимской государственной академии искусств, в вузе преподает до сих пор.
Сотрудник Следственого комитета - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Башкирии задержали директоров двух учреждений культуры по делу о хищении
30 января, 17:48
 
Происшествия
 
 
