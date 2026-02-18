https://ria.ru/20260218/shafikova-2075125953.html
Задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова
2026-02-18T09:58:00+03:00
происшествия
республика башкортостан
республика башкортостан
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Министр культуры Башкирии задержана", - сказала собеседница.
Другую информацию об обстоятельствах задержания она не уточнила.
Шафикова возглавляет министерство с 2012 года. До этого она была ректором Уфимской государственной академии искусств, в вузе преподает до сих пор.