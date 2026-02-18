Основной функционал Telegram доступен, заявил Шадаев

https://ria.ru/20260218/shadaev-2075152403.html
Основные функции Telegram все еще доступны для российских пользователей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:31:00+03:00
россия
Шадаев: основной функционал Telegram доступен, несмотря на замедление
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Основные функции Telegram все еще доступны для российских пользователей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Есть замедление на загрузке тяжелых файлов, которое, безусловно, сказалось на клиентском опыте в негативную сторону. Но при этом все-таки основной функционал доступен", — сказал он на заседании комитета Госдумы по информполитике.
Шадаев добавил, что все понимают значимость сервиса, "никто не рубит сплеча".
Министр напомнил, что причина замедления работы приложения — систематические нарушения законодательства. Кроме того, с 2022 года выросло и число преступлений с использованием мессенджеров — цифра увеличилась втрое. Благодаря блокировке голосовых вызовов в августе, звонки от аферистов пошли на спад.
Неделю назад РКН замедлил работу приложения. Сообщения СМИ о полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.
За последние три дня в мессенджере заблокировали почти 600 тысяч каналов, что стало самым большим значением за месяц.
активно используются злоумышленниками для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.