Основной функционал Telegram доступен, заявил Шадаев

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Основные функции Telegram все еще доступны для российских пользователей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Есть замедление на загрузке тяжелых файлов, которое, безусловно, сказалось на клиентском опыте в негативную сторону. Но при этом все-таки основной функционал доступен", — сказал он на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Шадаев добавил, что все понимают значимость сервиса, "никто не рубит сплеча".

Министр напомнил, что причина замедления работы приложения — систематические нарушения законодательства. Кроме того, с 2022 года выросло и число преступлений с использованием мессенджеров — цифра увеличилась втрое. Благодаря блокировке голосовых вызовов в августе, звонки от аферистов пошли на спад.

Неделю назад РКН замедлил работу приложения. Сообщения СМИ о полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.

За последние три дня в мессенджере заблокировали почти 600 тысяч каналов, что стало самым большим значением за месяц.