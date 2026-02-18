https://ria.ru/20260218/shadaev-2075147358.html
Шадаев прокомментировал ситуацию с Telegram в России
Шадаев прокомментировал ситуацию с Telegram в России - РИА Новости, 18.02.2026
Шадаев прокомментировал ситуацию с Telegram в России
В ситуации с Telegram в России никто не рубит с плеча, все понимают значимость сервиса, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по... РИА Новости, 18.02.2026
россия, telegram, максут шадаев, технологии
Россия, Telegram, Максут Шадаев, Технологии
Шадаев прокомментировал ситуацию с Telegram в России
Шадаев: в ситуации с Telegram в России никто не рубит с плеча