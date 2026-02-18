Рейтинг@Mail.ru
Шадаев: иностранные спецслужбы могут иметь доступ к переписке в Telegram - РИА Новости, 18.02.2026
11:07 18.02.2026 (обновлено: 11:53 18.02.2026)
Шадаев: иностранные спецслужбы могут иметь доступ к переписке в Telegram
Есть много фактов, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии, заявил глава Минцифры
2026
Шадаев: иностранные спецслужбы могут иметь доступ к переписке в Telegram

Логотип мессенджера Telegram на экране телефона
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Есть много фактов, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как анонимный сервис и им пользовались наши военные, то сейчас много фактов о том, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные в рамках ведения боевых действий против наших вооруженных сил", - заявил он на заседании комитета Госдумы по информполитике.
По его словам, раньше это носило эпизодичный характер, то сейчас - систематический.
Основной функционал Telegram доступен, заявил Шадаев
Telegram Технологии Россия Максут Шадаев Госдума РФ
 
 
