Шадаев: иностранные спецслужбы могут иметь доступ к переписке в Telegram
Есть много фактов, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии, заявил глава Минцифры РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:07:00+03:00
telegram
технологии
россия
максут шадаев
госдума рф
telegram, технологии, россия, максут шадаев, госдума рф
