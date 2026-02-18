https://ria.ru/20260218/shadaev-2075140820.html
Шадаев рассказал о росте числа преступлений с использованием мессенджеров
Шадаев рассказал о росте числа преступлений с использованием мессенджеров - РИА Новости, 18.02.2026
Шадаев рассказал о росте числа преступлений с использованием мессенджеров
Число преступлений с использованием мессенджеров в России с 2022 года выросло втрое, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках заседания Госдумы об итогах РИА Новости, 18.02.2026
Шадаев рассказал о росте числа преступлений с использованием мессенджеров
Число преступлений с использованием мессенджеров выросло втрое с 2022 года