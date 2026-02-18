Рейтинг@Mail.ru
11:01 18.02.2026 (обновлено: 11:24 18.02.2026)
Шадаев рассказал о росте числа преступлений с использованием мессенджеров
Число преступлений с использованием мессенджеров в России с 2022 года выросло втрое, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках заседания Госдумы об итогах
россия, технологии, максут шадаев, госдума рф
Россия, Технологии, Максут Шадаев, Госдума РФ
Шадаев рассказал о росте числа преступлений с использованием мессенджеров

Число преступлений с использованием мессенджеров выросло втрое с 2022 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число преступлений с использованием мессенджеров в России с 2022 года выросло втрое, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках заседания Госдумы об итогах работы Минцифры за 2025 год.
"С 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, выросло более, чем в три раза", - сообщил он.
РоссияТехнологииМаксут ШадаевГосдума РФ
 
 
