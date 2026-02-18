Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" в серии буллитов обыграла СКА в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
22:18 18.02.2026 (обновлено: 22:19 18.02.2026)
"Северсталь" в серии буллитов обыграла СКА в матче КХЛ
"Северсталь" в серии буллитов обыграла СКА в матче КХЛ
Череповецкая "Северсталь" в серии буллитов одержала победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.02.2026
хоккей
спорт
николай голдобин
руслан абросимов
александр скоренов
ска (санкт-петербург)
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Северсталь" в серии буллитов обыграла СКА в матче КХЛ

СКА по буллитам уступил "Северстали" и прервал пятиматчевую победную серию в КХЛ

© Фото : Пресс-служба "Северстали"Хоккеисты "Северстали"
Хоккеисты Северстали - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Северстали"
Хоккеисты "Северстали". Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" в серии буллитов одержала победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Александр Скоренов (8-я минута) и Руслан Абросимов (31). У СКА отличились Николай Голдобин (27) и Матвей Поляков (60). Победу "Северстали" в серии буллитов принес точный бросок Скоренова.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 февраля 2026 • начало в 19:30
Закончен (Б)
СКА
2 : 30:1
Северсталь
06:36 • Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
19:45 • Матвей Поляков
(Матвей Короткий, Скотт Уилсон)
07:38 • Александр Скоренов
(Yanni Kaldis, Михаил Ильин)
10:41 • Руслан Абросимов
(Илья Рейнгардт, Владимир Грудинин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ассистировавший Голдобину Сергей Плотников продлил свою результативную серию (2 гола + 6 передач) до шести матчей в КХЛ.
"Северсталь", набрав 76 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 65 баллами располагается на седьмой строчке. Петербургская команда прервала свою пятиматчевую победную серию.
В следующем матче "Северсталь" 20 февраля сыграет в гостях с челябинским "Трактором", днем позднее СКА примет московский ЦСКА.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
СКА уступил ЦСКА и установил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ
1 февраля, 19:38
 
