"Северсталь" в серии буллитов обыграла СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" в серии буллитов одержала победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Северсталь", набрав 76 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 65 баллами располагается на седьмой строчке. Петербургская команда прервала свою пятиматчевую победную серию.