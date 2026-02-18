Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 18.02.2026 (обновлено: 12:14 18.02.2026)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 18.02.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Севера" за сутки

Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Волфино, Писаревка, Береза и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка, Терновая, Казачья Лопань, Кутузовка и Средний Бурлук Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
