В Сербии сравнили гибель жителей бывшей Югославии и Донбасса

БЕЛГРАД, 18 фев - РИА Новости. Мирные граждане бывшей Югославии в ходе распада страны и жители Донбасса перед началом СВО становились жертвами из-за принадлежности к определенной национальности и проживания на территории, с которой их хотели изгнать и уничтожить, такое мнение выразил в интервью РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.
По словам председателя правительственной комиссии, в вооруженных конфликтах 1991-1999 годов в разных частях бывшей Югославии чаще всего жертвами, "грубо говоря - сопутствующими потерями", становились обычные граждане.
"Как быть с детьми, мирными жителями, людьми, которые в конфликте ни с кем не участвовали, но оказались "виноваты" в том, что принадлежат к определенной нации и живут на территории, с которой их хотят изгнать и уничтожить. Можно провести параллели и с тем, что происходило в некоторых регионах Украины перед началом СВО. И там были схожие процессы в отношении части населения, которая была виновата только в том, что живет на определенной территории и не поддерживает проводимую политику и национальную идентичность", - сказал Одалович.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
