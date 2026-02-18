В Сербии сравнили гибель жителей бывшей Югославии и Донбасса

БЕЛГРАД, 18 фев - РИА Новости. Мирные граждане бывшей Югославии в ходе распада страны и жители Донбасса перед началом СВО становились жертвами из-за принадлежности к определенной национальности и проживания на территории, с которой их хотели изгнать и уничтожить, такое мнение выразил в интервью РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.