В Сербии рассказали, кто готовил косовоалбанских боевиков

БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Боевиков Освободительной армии Косово (ОАК) обучали и готовили для конфликта с сербскими властями 1998-1999 годов в странах Запада и Албании, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.
Власти самопровозглашенной республики Косово во вторник торжественно отметили 18-ю годовщину провозглашения в одностороннем порядке независимости Приштины от Белграда. Состоялись "военный парад" Сил безопасности Косово и шествие в поддержку обвиняемых спецсудом в Гааге "экс-президента" Хашима Тачи и других политиков - бывших полевых командиров ОАК.
"Люди, которые сейчас в Гааге, а также (экс-премьер и бывший полевой командир Рамуш – ред.) Харадинай, они уже тогда были выделены из своей среды. Их обучали в Швейцарии, Бельгии, ФРГ, Франции, США, Великобритании, в Албании были центры подготовки, и они готовились ко всему этому. Те, кто жили рядом со мной, не были такими, наш дом стоял между двумя албанскими и у нас с ними и сербами вокруг были нормальные отношения, ни одной проблемы", - сказал Одалович и уточнил, что в албанских городах Байрам-Цурри, Кукес, Тропоя и других "обучали террористов и забрасывали в Косово и Метохию".