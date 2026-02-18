В Сербии рассказали, кто готовил косовоалбанских боевиков

БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Боевиков Освободительной армии Косово (ОАК) обучали и готовили для конфликта с сербскими властями 1998-1999 годов в странах Запада и Албании, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.