08:11 18.02.2026
Эксперт оценил вероятность возобновления войны в секторе Газа
Возвращение к войне в секторе Газа очень вероятно, поскольку пропасть между Израилем и движением ХАМАС по вопросу о разоружении группировки все шире, заявил РИА РИА Новости, 18.02.2026
в мире, израиль, сша, лондон, биньямин нетаньяху, дональд трамп, стив уиткофф, хамас, кнессет израиля
В мире, Израиль, США, Лондон, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ХАМАС, Кнессет Израиля
Эксперт оценил вероятность возобновления войны в секторе Газа

Атаулла: война в Газе может возобновиться из-за пробуксовки в разоружении ХАМАС

© AP Photo / Abdel Kareem HanaСектор Газа
Сектор Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возвращение к войне в секторе Газа очень вероятно, поскольку пропасть между Израилем и движением ХАМАС по вопросу о разоружении группировки все шире, заявил РИА Новости проживающий в Лондоне палестинский публицист и политический аналитик Акрам Атаулла.
"Самый близкий к реальности сценарий - возвращение к войне по двум причинам. Во-первых, Израиль препятствует любым попыткам урегулирования, (израильский премьер Биньямин - ред.) Нетаньяху требует от ХАМАС сдать порядка 60 тысяч стволов стрелкового оружия, а это нереальная для Газы цифра. Во-вторых, ХАМАС пытается выйти на какие-то компромиссные решения и обсуждать не сдачу оружия, а "замораживание" арсенала или передачу на хранение. Пропасть между позициями сторон все шире", - считает эксперт.
Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"К этому не готовы": флагман ЕС оказался в критической ситуации
16 февраля, 08:00
Как пояснил аналитик, в возобновлении военных действий заинтересован прежде всего Нетаньяху - если ХАМАС не удастся разоружить, израильская оппозиция будет использовать это как главный аргумент против премьера в предвыборный кампании на предстоящих осенью выборах в Кнессет.
Эксперт напомнил, что международные стабилизационные силы, которые планируется направить в Газу, не будут заниматься разоружением ХАМАС, у президента США Дональда Трампа также нет никаких альтернативных разоружению группировки вариантов.
"Таким образом, пока ХАМАС не согласится разоружиться, Нетаньяху крайне заинтересован в возобновлении военных действий… Возвращение к войне очень вероятно", - добавил Атаулла.
Более того, по мнению аналитика, сохраняется высокая вероятность нанесения Израилем ударов по Ирану и всей "иранской оси" в регионе.
Ранее в январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации ХАМАС в военном и политическом смысле.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАЛондонБиньямин НетаньяхуДональд ТрампСтив УиткоффХАМАСКнессет Израиля
 
 
