Эксперт оценил вероятность возобновления войны в секторе Газа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возвращение к войне в секторе Газа очень вероятно, поскольку пропасть между Израилем и движением ХАМАС по вопросу о разоружении группировки все шире, заявил РИА Новости проживающий в Лондоне палестинский публицист и политический аналитик Акрам Атаулла.