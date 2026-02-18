https://ria.ru/20260218/sber-2075249323.html
"Сбер" снизит ставки по действующим накопительным счетам
"Сбер" с 20 февраля снижает ставки по действующим накопительным счетам, максимальная составит 13% годовых против 13,5% ранее, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Сбер" с 20 февраля снижает ставки по действующим накопительным счетам, максимальная составит 13% годовых против 13,5% ранее, выяснил корреспондент РИА Новости.
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку до 15,5% годовых.
"С 20 февраля 2026 года меняются ставки по накопительным счетам. Максимальная ставка с учетом приветственной надбавки составит 13% годовых", - говорится на сайте
банка.
Ранее с 5 января базовая ставка по накопительному счету была снижена до 8% годовых, а приветственная ставка для новых клиентов в течение первых двух месяцев с учетом надбавки составляла 13,5% годовых.
С 20 февраля базовая ставка составит 7,5%, а приветственная надбавка на открытие первого накопительного счета - 5,5%.
Однако, по вновь открываемым счетам приветственная надбавка составит 6%. Максимальная ставка с учетом приветственной надбавки соответственно - 13,5%.