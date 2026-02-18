https://ria.ru/20260218/sanktsii-2075224608.html
В Совфеде прокомментировали украинские санкции против Лукашенко
В мире, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Совфеде прокомментировали украинские санкции против Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Санкции Киева против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который много сделал для сохранения отношений между Украиной и Россией, выглядят крайне некрасиво и откровенно глупо, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Ранее в среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии.
"Очередной, вполне предсказуемый, недружественный шаг киевского режима, направленный на раздувание конфликта и срыв мирного процесса. Санкции в отношении человека, который столько сделал для сохранения отношений между Украиной и Россией, выглядят крайне некрасиво и откровенно глупо", - сказал Басюк РИА Новости.
По его словам, Зеленский
давно утратил даже видимость порядочности, периодически позволяя себе откровенное хамство не только в отношении российского руководства или, например, венгерского премьера Виктора Орбана
, но и в адрес своих "хозяев".
"Впрочем, Александр Григорьевич вряд ли обратит серьезное внимание на эти санкции", - считает сенатор.