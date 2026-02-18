Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали украинские санкции против Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2026
15:02 18.02.2026
В Совфеде прокомментировали украинские санкции против Лукашенко
В Совфеде прокомментировали украинские санкции против Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2026
В Совфеде прокомментировали украинские санкции против Лукашенко
Санкции Киева против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который много сделал для сохранения отношений между Украиной и Россией, выглядят крайне... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
владимир зеленский
виктор орбан
белоруссия
александр лукашенко
белоруссия
в мире, владимир зеленский, виктор орбан, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Совфеде прокомментировали украинские санкции против Лукашенко

РИА Новости: сенатор Басюк назвал санкции Украины против Лукашенко некрасивыми

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Санкции Киева против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который много сделал для сохранения отношений между Украиной и Россией, выглядят крайне некрасиво и откровенно глупо, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Ранее в среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии.
"Очередной, вполне предсказуемый, недружественный шаг киевского режима, направленный на раздувание конфликта и срыв мирного процесса. Санкции в отношении человека, который столько сделал для сохранения отношений между Украиной и Россией, выглядят крайне некрасиво и откровенно глупо", - сказал Басюк РИА Новости.
По его словам, Зеленский давно утратил даже видимость порядочности, периодически позволяя себе откровенное хамство не только в отношении российского руководства или, например, венгерского премьера Виктора Орбана, но и в адрес своих "хозяев".
"Впрочем, Александр Григорьевич вряд ли обратит серьезное внимание на эти санкции", - считает сенатор.
В миреВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
