Рейтинг@Mail.ru
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/sanktsii-2075208452.html
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2026
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко потому, что тот налаживает отношения с США, и Минск мог бы в будущем стать... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:23:00+03:00
2026-02-18T14:23:00+03:00
в мире
украина
сша
белоруссия
владимир зеленский
александр лукашенко
спиридон килинкаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260218/lukashenko-2075174843.html
украина
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, спиридон килинкаров
В мире, Украина, США, Белоруссия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Спиридон Килинкаров
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко

РИА Новости: Зеленский ввел санкции против Лукашенко из-за диалога Минска с США

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко потому, что тот налаживает отношения с США, и Минск мог бы в будущем стать площадкой для подписания мирного соглашения по Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил участник движения "Другая Украина", экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.
Ранее в среду Зеленский ввел санкции против Лукашенко. Они, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия лицензий и других разрешений. Ограничения вводятся на 10 лет.
"Налаживается диалог Лукашенко с (президентом США Дональдом) Трампом. Ну и есть риск того, что произойдет финализация всех этих договоренностей (по Украине - ред.), которые в конечном итоге - не сейчас, а чуть позже - будут достигнуты. Не исключен вариант, что они могут быть подписаны в Минске", - сказал Килинкаров.
Именно поэтому, по его словам, Зеленский делает всё для того, чтобы через санкционную политику в отношении Лукашенко создать условия, при которых "подписание мирных инициатив не могло бы пройти на территории, которая, на взгляд Зеленского, неприемлема для украинской стороны".
При этом собеседник агентства подчеркнул, что ранее Зеленский предпринимал агрессивные выпады в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого Трамп открыто "называет своим человеком в Европе". Теперь, как утверждает Килинкаров, пришла "очередь" Лукашенко, с которым Трамп также пытается наладить диалог. "Вопрос: в чьих интересах действует Зеленский, считает ли он Трампа своим союзником, другом или все же врагом. Чью стратегию он реализует? Трамп не может не понимать, что Зеленский на самом деле действует в интересах его противников", - резюмировал эксперт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Белорусский депутат прокомментировал санкции Украины против Лукашенко
Вчера, 12:54
 
В миреУкраинаСШАБелоруссияВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоСпиридон Килинкаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала