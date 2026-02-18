Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко потому, что тот налаживает отношения с США, и Минск мог бы в будущем стать площадкой для подписания мирного соглашения по Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил участник движения "Другая Украина", экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

Именно поэтому, по его словам, Зеленский делает всё для того, чтобы через санкционную политику в отношении Лукашенко создать условия, при которых "подписание мирных инициатив не могло бы пройти на территории, которая, на взгляд Зеленского, неприемлема для украинской стороны".