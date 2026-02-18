https://ria.ru/20260218/sanktsii-2075208452.html
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2026
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко потому, что тот налаживает отношения с США, и Минск мог бы в будущем стать... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:23:00+03:00
2026-02-18T14:23:00+03:00
2026-02-18T14:23:00+03:00
в мире
украина
сша
белоруссия
владимир зеленский
александр лукашенко
спиридон килинкаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260218/lukashenko-2075174843.html
украина
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, спиридон килинкаров
В мире, Украина, США, Белоруссия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Спиридон Килинкаров
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко
РИА Новости: Зеленский ввел санкции против Лукашенко из-за диалога Минска с США
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко потому, что тот налаживает отношения с США, и Минск мог бы в будущем стать площадкой для подписания мирного соглашения по Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил участник движения "Другая Украина", экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.
Ранее в среду Зеленский
ввел санкции против Лукашенко
. Они, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины
, прекращение действия лицензий и других разрешений. Ограничения вводятся на 10 лет.
"Налаживается диалог Лукашенко с (президентом США
Дональдом) Трампом. Ну и есть риск того, что произойдет финализация всех этих договоренностей (по Украине - ред.), которые в конечном итоге - не сейчас, а чуть позже - будут достигнуты. Не исключен вариант, что они могут быть подписаны в Минске", - сказал Килинкаров
.
Именно поэтому, по его словам, Зеленский делает всё для того, чтобы через санкционную политику в отношении Лукашенко создать условия, при которых "подписание мирных инициатив не могло бы пройти на территории, которая, на взгляд Зеленского, неприемлема для украинской стороны".
При этом собеседник агентства подчеркнул, что ранее Зеленский предпринимал агрессивные выпады в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
, которого Трамп открыто "называет своим человеком в Европе". Теперь, как утверждает Килинкаров, пришла "очередь" Лукашенко, с которым Трамп также пытается наладить диалог. "Вопрос: в чьих интересах действует Зеленский, считает ли он Трампа своим союзником, другом или все же врагом. Чью стратегию он реализует? Трамп не может не понимать, что Зеленский на самом деле действует в интересах его противников", - резюмировал эксперт.