В Минске прокомментировали санкции Киева против Лукашенко
В Минске прокомментировали санкции Киева против Лукашенко
Санкции Киева против президента Белоруссии Александра Лукашенко не повлияют на позицию Минска по украинскому урегулированию и жизнь лидера республики, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:25:00+03:00
2026-02-18T11:25:00+03:00
2026-02-18T11:36:00+03:00
киев
минск
белоруссия
