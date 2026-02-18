Рейтинг@Mail.ru
В Минске прокомментировали санкции Киева против Лукашенко
11:25 18.02.2026 (обновлено: 11:36 18.02.2026)
В Минске прокомментировали санкции Киева против Лукашенко
Санкции Киева против президента Белоруссии Александра Лукашенко не повлияют на позицию Минска по украинскому урегулированию и жизнь лидера республики, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
киев, минск, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, владимир зеленский
Киев, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Владимир Зеленский
В Минске прокомментировали санкции Киева против Лукашенко

РИА Новости: санкции против Лукашенко не повлияют на позицию Минска по Украине

МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Санкции Киева против президента Белоруссии Александра Лукашенко не повлияют на позицию Минска по украинскому урегулированию и жизнь лидера республики, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
В среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии.
"Эти санкции никак не повлияют на позицию Беларуси", - сказал депутат, отвечая на вопрос о возможном влиянии решения о санкциях на позицию Лукашенко по мирному урегулированию на Украине.
Он подчеркнул, что в Минске с улыбкой восприняли сообщения о введении Киевом санкций против президента Белоруссии.
"Эти смешные санкции никак не изменят позицию Беларуси, не повлияют ни на жизнь в Беларуси, ни на жизнь президента Беларуси", - подчеркнул Гайдукевич.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Украина хочет возбудить дело против Лукашенко, пишут СМИ
27 января, 12:02
 
КиевМинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоОлег ГайдукевичВладимир Зеленский
 
 
