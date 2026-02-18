Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко запретили въезд на Украину - РИА Новости, 18.02.2026
11:20 18.02.2026 (обновлено: 11:32 18.02.2026)
Лукашенко запретили въезд на Украину
Владимир Зеленский своим указом о санкциях запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко въезд на Украину. РИА Новости, 18.02.2026
украина, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, в мире
Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Белоруссия, В мире
© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом о санкциях запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко въезд на Украину.
"Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины", - говорится в тексте приложения к указу, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Ранее в среду Зеленский ввел санкции против Лукашенко. Они, в частности предполагают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия лицензий и других разрешений. Ограничения вводятся на 10 лет.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Сийярто назвал заявления о том, что Украина защищает Европу, ложью
