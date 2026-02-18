https://ria.ru/20260218/sanktsii-2075145734.html
Лукашенко запретили въезд на Украину
Владимир Зеленский своим указом о санкциях запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко въезд на Украину. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:20:00+03:00
2026-02-18T11:20:00+03:00
2026-02-18T11:32:00+03:00
украина
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_265:0:2134:1052_1920x0_80_0_0_9380d2eec3bc14c0fffd6e39e04fc336.jpg
украина
белоруссия
украина, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, в мире
В санкции против Лукашенко вошел запрет на въезд на Украину