Зеленский ввел санкции против Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2026
11:01 18.02.2026 (обновлено: 14:32 18.02.2026)
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. РИА Новости, 18.02.2026
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир зеленский
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", — говорится на сайте офиса главы киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Вчера, 14:23
Согласно документу, они предусматривают запрет Лукашенко въезжать на Украину.
В конце января издание "Европейская правда" писало о планах киевских властей возбудить против него уголовное дело. Утверждалось, что такую возможность Зеленский обсудил с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской во время визита в Вильнюс. Тогда же, по данным источника РИА Новости, они затронули вопрос введения санкций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Минске назвали санкции против Лукашенко попыткой сорвать переговоры по Украине
Вчера, 12:54
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя эти публикации, заявила, что Минск не придает большого значения сообщениям украинских СМИ.
Президент Белоруссии не раз выражал готовность содействовать мирному урегулированию. Он отмечал, что после окончания конфликта Киеву помогут только Москва и Минск, тогда как Западу это не нужно. А в марте признался, что Зеленский был ему как сын, но "поступил как гнида".
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Минске прокомментировали санкции Киева против Лукашенко
Вчера, 11:25
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
