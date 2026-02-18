Рейтинг@Mail.ru
Санкции Киева против Лукашенко включают блокировку активов - РИА Новости, 18.02.2026
10:58 18.02.2026 (обновлено: 11:14 18.02.2026)
Санкции Киева против Лукашенко включают блокировку активов
киев, в мире, александр лукашенко, белоруссия
Киев, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские санкции, введенные указом Владимира Зеленского против президента Белоруссии Александра Лукашенко, предполагают конфискацию активов и будут действовать десять лет.
В среду Зеленский своим указом ввел санкции против Лукашенко.
В опубликованном на сайте офиса Зеленского документе указывается, что санкции, в частности, предполагают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, прекращение действия лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности. Они вводятся сроком на десять лет. Отдельной строкой в перечне мер указывается бессрочное лишение украинских госнаград.
КиевВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
