Санкции Киева против Лукашенко включают блокировку активов
Украинские санкции, введенные указом Владимира Зеленского против президента Белоруссии Александра Лукашенко, предполагают конфискацию активов и будут... РИА Новости, 18.02.2026
Санкции Киева против Лукашенко включают блокировку активов на десять лет