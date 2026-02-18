Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о разногласиях в ЕС из-за 20-го пакета санкций против России
05:48 18.02.2026 (обновлено: 08:45 18.02.2026)
СМИ узнали о разногласиях в ЕС из-за 20-го пакета санкций против России
СМИ узнали о разногласиях в ЕС из-за 20-го пакета санкций против России
СМИ узнали о разногласиях в ЕС из-за 20-го пакета санкций против России

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проект 20-го пакета санкций Евросоюза против России вызвал разногласия, так как ряд европейских столиц не поддерживает стремление руководства блока ввести санкции против зарубежных портов и банков, якобы связанных с транспортировкой российской нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, попытка ЕС ввести санкции против иностранных портов и банков, которые якобы связаны с транспортировкой нефти из РФ, встречает сопротивление некоторых стран, что "грозит ослабить" 20-й пакет санкций блока.
"Ряд (европейских - ред.) столиц с опаской относятся к предложениям нацелиться на порты в Грузии и Индонезии... Нарастающее противоречие рискует опустошить последний (20-й - ред.) пакет санкций ЕС", - пишет агентство со ссылкой на неназванные источники.
Блумберг уточняет, что обеспокоенность в отношении некоторых портов выразили Италия, Венгрия, Греция и Мальта. В то же время Италия и Испания выражают несогласие с предложенными санкциями в отношении неназванного банка на Кубе, как добавляет источники.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против РФ. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах всё чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
