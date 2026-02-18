Санду будет усиливать антироссийский курс Молдавии, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду будет усиливать антироссийский курс страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.