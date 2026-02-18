Рейтинг@Mail.ru
17:28 18.02.2026 (обновлено: 17:29 18.02.2026)
Санду будет усиливать антироссийский курс Молдавии, заявили в ПМР
в мире, россия, кишинев, молдавия, майя санду, олег озеров, марко рубио
В мире, Россия, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Олег Озеров, Марко Рубио
ТИРАСПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду будет усиливать антироссийский курс страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Майя Санду 18 февраля вновь показала своё истинное политическое лицо. Она приняла верительные грамоты у послов девяти стран. Как обычно, российского посла Олега Озерова среди этих дипломатов не было. Президент Санду обозначила свой курс. Конфронтацию с Россией Кишинев будет только усиливать. Нет сомнения и в том, что закулисные кукловоды в лице евроглобалистов будут и дальше её в этом поддерживать", - сказал Сафонов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон
17 февраля, 07:04
По его словам, Санду надеется заручиться поддержкой Вашингтона, но выглядит это очень комично.
"Встреча Санду с госсекретарём США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции длилась всего 28 секунд, что говорит о реальном уровне отношений между Кишиневом и Вашингтоном. Этот весьма короткий по времени контакт никак нельзя назвать переговорами", - отметил приднестровский депутат.
Он убежден в том, что в США прекрасно видят политическую ориентацию Санду, ее ориентиры - это лидеры Франции, Великобритании и брюссельской бюрократии.
Как заявила в декабре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Кишинев нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отказываясь принять верительные грамоты у посла РФ Олега Озерова.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Курс Санду может привести Молдавию к украинскому сценарию, заявил Додон
16 февраля, 05:58
 
В миреРоссияКишиневМолдавияМайя СандуОлег ОзеровМарко Рубио
 
 
