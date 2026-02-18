https://ria.ru/20260218/samolet-2075130602.html
США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет
США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет - РИА Новости, 18.02.2026
США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет
По меньшей мере один разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon переброшен на Ближний Восток, выяснило РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:17:00+03:00
2026-02-18T10:17:00+03:00
2026-02-18T10:17:00+03:00
в мире
ближний восток
сицилия
саудовская аравия
военно-морские силы сша
flightradar24
boeing p-8a poseidon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/61/1509816147_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_a5004b57787f4002e649730186ba7fc0.jpg
https://ria.ru/20260130/britanija-2071164990.html
ближний восток
сицилия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/61/1509816147_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4a26749c263bd2cb044672aeaeadf6f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, сицилия, саудовская аравия, военно-морские силы сша, flightradar24, boeing p-8a poseidon
В мире, Ближний Восток, Сицилия, Саудовская Аравия, Военно-морские силы США, Flightradar24, Boeing P-8A Poseidon
США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет
США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет с авиабазы в Италии