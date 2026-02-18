Рейтинг@Mail.ru
США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/samolet-2075130602.html
США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет
США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет - РИА Новости, 18.02.2026
США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет
По меньшей мере один разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon переброшен на Ближний Восток, выяснило РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:17:00+03:00
2026-02-18T10:17:00+03:00
в мире
ближний восток
сицилия
саудовская аравия
военно-морские силы сша
flightradar24
boeing p-8a poseidon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/61/1509816147_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_a5004b57787f4002e649730186ba7fc0.jpg
https://ria.ru/20260130/britanija-2071164990.html
ближний восток
сицилия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/61/1509816147_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4a26749c263bd2cb044672aeaeadf6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сицилия, саудовская аравия, военно-морские силы сша, flightradar24, boeing p-8a poseidon
В мире, Ближний Восток, Сицилия, Саудовская Аравия, Военно-морские силы США, Flightradar24, Boeing P-8A Poseidon
США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет

США перебросили на Ближний Восток противолодочный самолет с авиабазы в Италии

CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A PoseidonАмериканский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. По меньшей мере один разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon переброшен на Ближний Восток, выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24.
По данным портала, Boeing P-8A Poseidon вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии 17 февраля около 11. 33 по времени UTC (14.33 мск), и приземлился в районе города Гураят в Саудовской Аравии около 14.15 по времени UTC (17.15 мск).
Во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что Соединенные Штаты продолжают усиление военного присутствия на Ближнем Востоке перед переговорами с Ираном в Женеве.
Американский самолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Британию прибыл "ядерный нюхач" ВВС США, пишут СМИ
30 января, 10:53
 
В миреБлижний ВостокСицилияСаудовская АравияВоенно-морские силы СШАFlightradar24Boeing P-8A Poseidon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала