22:28 18.02.2026 (обновлено: 22:41 18.02.2026)
Саммит России и ЛАГ планируется к проведению, заявил Лавров
россия, москва, сергей лавров, владимир путин, лига арабских государств
Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Лига арабских государств
Саммит России и ЛАГ планируется к проведению, заявил Лавров

Лавров анонсировал проведение саммита России и Лиги арабских государств

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Саммит России и Лиги арабских государств, с которой Москва поддерживает тесные отношения, планируется к проведению, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас тесные отношения со всеми арабскими странами и их организациями. Это и Лига арабских государств, с которой мы уже провели с полдюжины встреч на министерском уровне. Планируем провести и саммит Россия – ЛАГ", — сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
В начале февраля в МИД РФ сообщили, что новые сроки российско-арабского саммита, перенесенного с 2025 года, будут зависеть от графика российского президента Владимира Путина и арабских лидеров.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В МИД рассказали, от чего зависят новые сроки росийско-арабского саммита
РоссияМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинЛига арабских государств
 
 
