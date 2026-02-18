Рейтинг@Mail.ru
Нацистская Украина обречена, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/saldo-2075199964.html
Нацистская Украина обречена, заявил Сальдо
Нацистская Украина обречена, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.02.2026
Нацистская Украина обречена, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у нацистской Украины нет будущего, она обречена, взамен места в "уютном европейском доме" ее втянули в РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:04:00+03:00
2026-02-18T14:04:00+03:00
в мире
украина
херсонская область
россия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068231829_0:58:2786:1625_1920x0_80_0_0_74079dd2023474228f9c46ac9c4f0f60.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074815132.html
https://ria.ru/20251215/trevoga-2062168812.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068231829_0:0:2496:1871_1920x0_80_0_0_9d44b1c3c7abfe55b35dc1fb8b40fcf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , россия, владимир сальдо
В мире, Украина, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Нацистская Украина обречена, заявил Сальдо

Сальдо: у нацистской Украины нет будущего, она обречена

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у нацистской Украины нет будущего, она обречена, взамен места в "уютном европейском доме" ее втянули в войну до последнего украинца.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Затем беспорядки приобрели антипрезидентский и антиправительственный характер. Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014 года, что привело к государственному перевороту. Всего в результате столкновений тогда погибли более 100 человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
17 февраля, 08:00
"Нацистская Украина, по сути, уже обречена. У неё нет будущего. Её уничтожили те, кто обещал место в "уютном европейском доме", а в итоге втянул в войну до последнего украинца. Нам эта дата напоминает о цене таких решений. Херсонщина это понимает и делает всё, чтобы на нашей земле никогда больше не поднял голову нацизм", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, 12 лет назад на Украине произошла кровавая расправа на пресловутом "евромайдане".
"Именно тогда случился трагический перелом в судьбе Украины. По указке западных кураторов украинские нацисты начали государственный переворот, который привёл к уничтожению той Украины, которую мы все знали и любили. Оголтелые радикалы развязали войну против собственного народа, а затем — против России. Круговорот насилия продолжается до сих пор", - подчеркнул губернатор.
По его словам, тогда миллионы русских людей Донбасса и Новороссии в одночасье оказались чужими у себя дома, появились массовые запреты на использование русского языка, история стала переписываться в угоду англосаксам.
"Тех, кто не согласился с новым курсом, попросту уничтожали", - подчеркнул Сальдо.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Уже проиграла". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
15 декабря 2025, 16:09
 
В миреУкраинаХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала