СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у нацистской Украины нет будущего, она обречена, взамен места в "уютном европейском доме" ее втянули в войну до последнего украинца.

В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Затем беспорядки приобрели антипрезидентский и антиправительственный характер. Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014 года, что привело к государственному перевороту. Всего в результате столкновений тогда погибли более 100 человек.

"Нацистская Украина, по сути, уже обречена. У неё нет будущего. Её уничтожили те, кто обещал место в "уютном европейском доме", а в итоге втянул в войну до последнего украинца. Нам эта дата напоминает о цене таких решений. Херсонщина это понимает и делает всё, чтобы на нашей земле никогда больше не поднял голову нацизм", - написал Сальдо в своем Telegram-канале

По его словам, 12 лет назад на Украине произошла кровавая расправа на пресловутом "евромайдане".

"Именно тогда случился трагический перелом в судьбе Украины. По указке западных кураторов украинские нацисты начали государственный переворот, который привёл к уничтожению той Украины, которую мы все знали и любили. Оголтелые радикалы развязали войну против собственного народа, а затем — против России . Круговорот насилия продолжается до сих пор", - подчеркнул губернатор.

По его словам, тогда миллионы русских людей Донбасса Новороссии в одночасье оказались чужими у себя дома, появились массовые запреты на использование русского языка, история стала переписываться в угоду англосаксам.