02:19 18.02.2026
Сальдо назвал правобережье Херсонской области русской землей
Правобережная часть Херсонской области является русской землей, ВСУ не стоит рассчитывать на спокойную жизнь там, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир РИА Новости, 18.02.2026
в мире
херсонская область
днепр (река)
россия
владимир сальдо
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире, херсонская область , днепр (река), россия, владимир сальдо, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Днепр (река), Россия, Владимир Сальдо, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Правобережная часть Херсонской области является русской землей, ВСУ не стоит рассчитывать на спокойную жизнь там, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Наши подразделения действуют жестко и профессионально. Наносятся мощные удары по позициям противника на правом берегу Днепра, по складам, технике и живой силе. Спокойной жизни у них там нет и не будет, это наша русская земля", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
В миреХерсонская областьДнепр (река)РоссияВладимир СальдоВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
