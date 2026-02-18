https://ria.ru/20260218/saldo-2075092998.html
Сальдо назвал правобережье Херсонской области русской землей
Правобережная часть Херсонской области является русской землей, ВСУ не стоит рассчитывать на спокойную жизнь там, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир РИА Новости, 18.02.2026
