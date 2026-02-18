Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине возбудили дело после массового отравления в кафе
09:29 18.02.2026
На Сахалине возбудили дело после массового отравления в кафе
На Сахалине возбудили дело после массового отравления в кафе - РИА Новости, 18.02.2026
На Сахалине возбудили дело после массового отравления в кафе
Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления, в том числе детей, в кафе в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:29:00+03:00
2026-02-18T09:29:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине возбудили дело после массового отравления в кафе

СК возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления, в том числе детей, в кафе в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
"Жители города, в том числе и несовершеннолетние, получили пищевое отравление после посещения одного из кафе в городе Южно-Сахалинске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы ведомства, следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
