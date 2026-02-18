На Сахалине возбудили дело после массового отравления в кафе

«

"Жители города, в том числе и несовершеннолетние, получили пищевое отравление после посещения одного из кафе в городе Южно-Сахалинске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.