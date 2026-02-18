https://ria.ru/20260218/sahalin-2075121742.html
На Сахалине возбудили дело после массового отравления в кафе
На Сахалине возбудили дело после массового отравления в кафе - РИА Новости, 18.02.2026
На Сахалине возбудили дело после массового отравления в кафе
Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления, в том числе детей, в кафе в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 18.02.2026
происшествия
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
