МИД прокомментировал заявления Рютте об оружии для Киева

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Марка Рютте о безусловном вооружении Киева показывают, что в головах европейцев продолжение войн, в том числе ведение гибридной войны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.