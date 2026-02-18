МИД прокомментировал заявления Рютте об оружии для Киева

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Марка Рютте о безусловном вооружении Киева показывают, что в головах европейцев продолжение войн, в том числе ведение гибридной войны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Теперь они говорят, что будут снабжать киевский режим вооружениями, несмотря на ход мирных переговоров. Это говорит о том, что в уме у них только одно: продолжение войн, продолжение ведения гибридной войны. А под это дело каждый из них решает собственные задачи", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев
13 февраля, 18:27