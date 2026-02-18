Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал заявления Рютте об оружии для Киева
13:02 18.02.2026
МИД прокомментировал заявления Рютте об оружии для Киева
МИД прокомментировал заявления Рютте об оружии для Киева - РИА Новости, 18.02.2026
МИД прокомментировал заявления Рютте об оружии для Киева
Заявления генсека НАТО Марка Рютте о безусловном вооружении Киева показывают, что в головах европейцев продолжение войн, в том числе ведение гибридной войны,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:02:00+03:00
2026-02-18T13:02:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
марк рютте
мария захарова
сергей лавров
нато
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, марк рютте, мария захарова, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Марк Рютте, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
МИД прокомментировал заявления Рютте об оружии для Киева

Захарова: слова Рютте об оружии Киеву говорят о желании продолжать войну

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Марка Рютте о безусловном вооружении Киева показывают, что в головах европейцев продолжение войн, в том числе ведение гибридной войны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Теперь они говорят, что будут снабжать киевский режим вооружениями, несмотря на ход мирных переговоров. Это говорит о том, что в уме у них только одно: продолжение войн, продолжение ведения гибридной войны. А под это дело каждый из них решает собственные задачи", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Рютте ранее заявил, что считает необходимым увеличение поддержки Украины со стороны НАТО в 2026 году. Он также сообщил, что страны группы "Рамштайн" закупят оружие для Киева на сотни миллионов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев
13 февраля, 18:27
 
В миреУкраинаРоссияКиевМарк РюттеМария ЗахароваСергей ЛавровНАТО
 
 
