СМИ узнали о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро - РИА Новости, 18.02.2026
15:14 18.02.2026
СМИ узнали о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро
Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро, сообщает Axios со...
2026-02-18T15:14:00+03:00
2026-02-18T15:14:00+03:00
В мире, США, Куба, Марко Рубио, Рауль Кастро, Дональд Трамп
СМИ узнали о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро

Axios: Рубио проводит тайные переговоры с внуком Рауля Кастро

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро, сообщает Axios со ссылкой на источники.
"Госсекретарь Рубио проводит тайные переговоры с внуком и временным опекуном кубинского престарелого диктатора Рауля Кастро на фоне беспрецедентного давления США на Гавану", - пишет издание.
Отмечается, что такие переговоры проходят в обход официальных каналов кубинского правительства и показывают, что администрация президента США Дональда Трампа считает Кастро тем, кто на самом деле принимает решения на острове.
При этом, Рубио не проводил переговоры с кубинскими чиновниками или президентом страны Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы
11 января, 15:00
 
В миреСШАКубаМарко РубиоРауль КастроДональд Трамп
 
 
