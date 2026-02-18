https://ria.ru/20260218/rubio-2075229699.html
СМИ узнали о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро
СМИ узнали о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро - РИА Новости, 18.02.2026
СМИ узнали о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро
Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро, сообщает Axios со... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:14:00+03:00
2026-02-18T15:14:00+03:00
2026-02-18T15:14:00+03:00
в мире
сша
куба
марко рубио
рауль кастро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg
https://ria.ru/20260111/kuba-2067232347.html
сша
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_b035d679852bdd7db1e1c06385a510af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба, марко рубио, рауль кастро, дональд трамп
В мире, США, Куба, Марко Рубио, Рауль Кастро, Дональд Трамп
СМИ узнали о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро
Axios: Рубио проводит тайные переговоры с внуком Рауля Кастро